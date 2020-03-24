Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Турецкая сторона готова заключить перемирие с сирийскими курдами, заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.

По словам Трампа, он не раз призывал турок договориться с сирийскими курдами, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «не хотел этого делать», как, впрочем, и курды.

Трамп «Теперь я говорю: подпишите соглашение. А они отвечают — хорошо, мы подпишем».

По словам американского лидера, лояльность турок объясняется тем, что в их противостояние с курдами «вмешались другие страны».

Напомним, деятельность сирийских курдов является источником беспокойства Турции, поскольку значительную часть этой страны занимает территория, которую курды хотели бы отделить и сделать частью так называемого Курдистана.

Организации курдов, в том числе и те, что действуют в Сирии, турки считают террористическими.

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