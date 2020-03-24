Бишкек, , 22:16 — REGNUM На время действия комендантского часа столицу Киргизии должны покинуть все граждане, не имеющие прописки в городе Бишкеке. Об этом на пресс-конференции заявил комендант киргизской столицы, замглавы МВД Алмазбек Орозалиев, передают киргизстанские СМИ.

По его словам, всех граждан, нарушающих правила комендантского часа, будут задерживать и доставлять в органы внутренних дел для дальнейших разбирательств.

Также замминистра отметил, что блокпосты на въездах в столицу Киргизии будут охранять войска.

Читайте также: Комендантский час в Киргизии: ходить разрешили в магазин, аптеку и больницу