Москва, , 22:11 — REGNUM Остановить боевые действия по всему миру призвал МИД РФ в опубликованном 24 марта заявлении.

«В связи с распространением во всём мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооружённых конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в сообщении.

Таким образом Москва поддержала призыв к прекращению конфликтов, который прозвучал из уст генсека ООН Антониу Гутерреша накануне, 23 марта.

Российская сторона отметила, что у людей в «горячих точках» нет доступа к лекарствам и квалифицированной медпомощи. На фоне пандемии это может привести к мировой гуманитарной катастрофе.

Наиболее уязвимыми являются жители Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии и Палестины. Что касается африканского континента, здесь из-за продолжения терактов люди могут вовсе остаться без лечения.

«Призываем международное сообщество к оказанию нуждающимся странам необходимой гуманитарной помощи без каких-либо политических предусловий», — отметили в МИД РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш 23 марта призвал срочно прекратить вооружённые конфликты во всех уголках мира. В мире число инфицированных новым коронавирусом превысило 400 тысяч.

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