Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Трамп «С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации».

Глава Штатов призвал перевести страну «в рабочий режим».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что пора отменять введённые для работы частного сектора ограничения, пока американская экономика совсем не развалилась.

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