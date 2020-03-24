Вашингтон, 24 марта 2020, 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Глава Штатов призвал перевести страну «в рабочий режим».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что пора отменять введённые для работы частного сектора ограничения, пока американская экономика совсем не развалилась.
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