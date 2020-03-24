Приштина, , 22:23 — REGNUM 24 марта посольства Франции, ФРГ и Швейцарии в Косово выступили против вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти и призвали Демократическую лигу Косово (ЛДК) отозвать данную инициативу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ФРГ и Франция направили заместителю премьер-министра Косово из рядов ЛДК Авдулле Хоти совместное заявление, с тем чтобы тот передал его главе партии Исе Мустафе. Крупнейшие страны ЕС просят ЛДК сохранить народа доверие к правительству и оказать поддержку гражданам в период кризиса, вызванному кризисом. Если ЛДК не изменит своего решение голосование о вынесении вотума недоверия Курти в парламенте Косово состоится 25 марта в 11:00. Для отставки Курти его противникам необходимо набрать 61 голос.

Швейцария, страна, в которой проживает одна из крупнейших общин косовских албанцев в мире, также публично призвала партнеров о правящей коалиции Косово преодолеть внутренние разногласия и восстановить доверие друг к другу ради достижения целей, намеченных в правительственной программе.

После того, как США заморозили программы помощи Косово, в то время как ЕС инициировал начало переговоров о вступлении Албании в ЕС и выделил Косово несколько миллионов евро на борьбу с коронавирусом, становится ясным, что Евросоюз является не только более близким, чем США, «стратегическим партнером» Косово, но и более надежным. Прислушается ли ЛДК к голосу Европы?