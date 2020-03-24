Бишкек, , 21:24 — REGNUM В Киргизии будут временно приостановлены все внутренние авиарейсы, за исключением специальных. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, ранее с введением режима чрезвычайной ситуации в стране усилен контроль передвижения населения и транспорта.

Он отметил, что органы правопорядка начнут патрулировать районы и города, чтобы минимизировать перемещения граждан без необходимости.

«Необходимо принимать жесткие меры для защиты здоровья граждан, иначе в итоге это может привести к печальным последствиям. Сами граждане должны понимать всю серьезность ситуации и четко следовать рекомендациям», — подчеркнул вице-премьер.

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