Ашхабад, , 21:22 — REGNUM Посольство России в Ашхабаде поможет гражданам Белоруссии, временно находящимся на территории Туркмении, вернуться к себе на родину. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Туркмении.

Российские и белорусские дипломаты договорились об этом в связи с тем, что туркменские власти с 17 марта 2020 года прекратили регулярное авиасообщение с между Туркменией и Белоруссией.

Белорусских граждан посадят на борт российского самолета, планирующего осуществить перелет в московский аэропорт «Домодедово» ориентировочно 27 марта 2020 года. Затем они смогут транзитом через Россию добраться до Белоруссии.

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