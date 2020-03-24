Чебоксары, , 21:17 — REGNUM В Чувашии реформируют структуру администрации главы республики. Реорганизация будет завершена 4 апреля. Соответствующие документы подписал 24 марта врио главы Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, в структуру администрации главы Чувашии войдут пресс-секретарь и помощники руководителя республики, а также 18 структурных подразделений. В том числе остаётся семь управлений, из них прежние — управление внутренней политики; государственно-правовое управление; управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград; управление делопроизводства.

В новой структуре нет управления главы Чувашии по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, зато появляется управление по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля. Информационно-аналитическое управление переформатируют в управление пресс-службы и протокола.

Кроме того, состав администрации главы пополнят аппараты общественной палаты Чувашии и всех трёх уполномоченных — по защите прав человека, ребёнка и предпринимателей.

Распоряжение вступит в силу с 4 апреля 2020 года.