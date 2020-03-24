Приштина, , 22:23 — REGNUM 24 марта 2020 года, в 21-ю годовщину начала бомбардировок Югославии президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что граждане Косово и его институты будут вечно благодарны НАТО за «военно-гуманитарную» интервенцию, результатом которой стал вывод сербской администрации, армии и полиции из края.

На своей странице в социальной сети Facebook Тачи назвал данную интервенцию демонстрацией решимости западных демократических государств противостоять диктатору — президенту Югославии Слободану Милошевичу.

В тот же день в Сербии начала работу комиссия по подсчёту жертв нападения НАТО на Сербию.

Напомним, бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и продолжались до 10 июня 1999 г. с использованием кассетных боеприпасов. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тыс. человек были ранены.

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