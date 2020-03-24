Бишкек, , 21:03 — REGNUM В связи с введением чрезвычайного положения и комендантского часа в столице Киргизии, в Оше и Джалал-Абаде, а также в некоторых районах республики, местным жителям строго запрещается выходить на улицу. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, передает «Кабар».

По словам высокопоставленного чиновника, начиная с 25 марта гражданам можно будет покидать свои дома и квартиры в период с 07:00 до 20:00 только в трех случаях — для того, чтобы посетить магазин, аптеку или больницу, а в ночное время покидать свое жилье запрещено.

Вице-премьер подчеркнул, что такие жесткие правила введены для того, чтобы максимально сократить контакты между людьми и за счет этого не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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