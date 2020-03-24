Душанбе, , 21:00 — REGNUM Таджикские власти приняли решение о закрытии государственной границы с Киргизией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана.

К такой мере таджикская сторона прибегает из-за складывающейся эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.

Пограничные пункты пропуска между Таджикистаном и Киргизией закрываются уже сегодня, 24 марта «до стабилизации ситуации».

В МИД Таджикистана отметили, что ограничение на въезд не будет касаться таджикистанцев, возвращающихся на родину, иностранцев, покидающих Таджикистан, водителей грузовых автомобилей, аккредитованных в Таджикистане дипломатов и их семей, а также членов правительственных делегаций.

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