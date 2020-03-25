Стокгольм, , 08:01 — REGNUM Во время пандемии коронавируса COVID-19 в Швеции изменилось соотношение популярности крупнейших политических партий среди населения. Согласно социологическому опросу, проведенному шведской газетой Dagens Nyheter совместно с исследовательской компанией Ipsos, в период эпидемии выросла популярность Социал-демократической рабочей партии. Об этом 24 марта сообщило шведское издание Expressen.

Рейтинг Социал-демократической рабочей партии Швеции и ее лидера Стефана Лёвена, занимающего в настоящее время должность премьер-министра, в последние несколько месяцев до эпидемии снижался. Так, по результатам февральского опроса общественного мнения, проведенного изданием Expressen и исследовательским бюро Novus, Социал-демократы, находящиеся сейчас у власти, получили 23,2% голосов, в то время как оппозиционная правоконсервативная партия Шведские демократы получили 23,9%, став, таким образом, крупнейшей партией страны по своей популярности.

Однако во время кризиса, вызванного COVID-19, рейтинг Социал-демократов вырос и достиг 25%, при этом поддержка Шведских демократов составила уже 22%. Таким образом, Социал-демократическая рабочая партия вышла на первое место по общественной поддержке.

«Произошло очень резкое изменение политической повестки дня. Сейчас наиболее актуальными вопросами являются проблемы здравоохранения, борьбы с распространением инфекции, экономики и работы», — заявил социолог Ipsos Никлас Челлебринг.