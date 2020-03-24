Донецк, , 20:33 — REGNUM Предложенные ДНР и ЛНР варианты участков для разведения сил и средств на линии разграничения отвергнуты украинской стороной, сообщает 24 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Варианты были предложены республиками Донбасса, в частности — представителем ДНР в Минской подгруппе по вопросам безопасности Алексеем Никоноровым на переговорах 24 марта.

Как отметили в СЦКК, представитель ДНР предложил рассмотреть два новых варианта участков для отвода войск южнее Донецка. Также ещё два варианта предложили в ЛНР.

Украинская сторона в ранее предложенные ею варианты поправок не внесла. Новые участки Киевом также предложены не были.

Никоноров «Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков».

Напомним, Донбасс пытается согласовать с Украиной новые участки для разведения сил, решение о которых было принято на «нормандском» саммите в конце прошлого года.

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