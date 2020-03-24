Подгорица, , 20:24 — REGNUM В конце дня, 24 марта, институт общественного здоровья Черногории сообщил, что за день было выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших 47 человек, один человек умер.

Под медицинским наблюдением в стране находятся 5972 человека.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора Черногории Ивица Станкович призвал всех жителей страны строго соблюдать все меры и предписания властей. Он напомнил и о санкциях за нарушение экстренных мер — от штрафа до 12 лет тюрьмы.