Брилон, , 19:58 — REGNUM Международные Ганзейские дни Нового времени, которые должны были пройти в городе Брилон (Германия) с 4 по 7 июня 2020 года, отменены. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 марта, заявил бургомистр Брилона Кристоф Барч.

Видеообращение Кристофа Барча опубликовано на официальном сайте Ганзейского союза Нового времени, объединяющего сегодня 195 городов из 16 стран Европы, в том числе 16 городов России.

Кристоф Барч отметил, что к этому событию город готовился пять лет, но вынужден отменить его за 71 день до мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

На международные Ганзейские дни в Брилоне ждали делегации 111 ганзейских городов из 15 европейских стран — более 1,5 тыс. делегатов, но делегаты из балтийских и скандинавских городов уже сейчас стали отменять предстоящую поездку в Германию.

По словам бургомистра Брилона, организаторы Международных Ганзейских дней приложат все усилия, чтобы реализовать намеченные проекты в другое время и в другом месте и намерены заявить о себе на 41-х Международных Ганзейских днях в Риге в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно города-участники Ганзейского союза Нового времени, созданного в традициях средневековой Ганзы, принимают у себя международные Ганзейские дни — их очередь расписана на много лет вперёд. В России такой форум состоялся дважды: в 2009 году в Великом Новгороде и в Пскове в 2019 году. В 2020 году в Брилоне Международные Ганзейские дни должны были пройти в 40-й раз.