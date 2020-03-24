Пекин, , 19:56 — REGNUM Представители Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР сообщили о том, что в соответствии с китайскими законами, ответственность за нарушение пограничных правил карантина в одинаковой мере распространяется на граждан как КНР, так и иностранных государств, а также на лиц без гражданства, сообщает 24 марта Синьхуа.

В Китае опубликован циркуляр, включающий шесть видов противоправных действий, считающихся нарушением карантинных мер на границе. Документ призван обеспечить профилактику незаконных действий граждан, создающих угрозу распространения инфекционных заболеваний, в список которых, наряду с коронавирусной пневмонией, включены чума, холера и жёлтая лихорадка.

Отказ от карантинной проверки или преднамеренное неверное заполнение декларации о состоянии здоровья в пунктах пропуска через границу влечёт за собой уголовное наказание.