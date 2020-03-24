Липецк, , 19:52 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Щербаков с ноября 2018 года в должности вице-мэра курировал вопросы градостроительства и архитектуры, транспорта, сфер дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды.

С 24 марта освободившуюся должности занял бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.