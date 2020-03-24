Киев, , 19:40 — REGNUM Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (работал в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Порошенко) сегодня, 24 марта, обнародовал документ, из которого следует, что украинская армия осталась без продовольствия.

Документ представляет собой распоряжение офиса президента Украины главам областных и городских государственных администраций, передает корреспондент ИА REGNUM.

В распоряжении отмечается, что из-за распространения коронавируса субъекты хозяйствования, которые ранее снабжали ВСУ продовольствием, отказались от продления договоров. Офис президента подчеркивает, что с 25 марта в армии уже может наступить критическая ситуация.

«В интересах государства» губернаторам областей Украины поручается взять ситуацию на контроль и принять соответствующие меры.

«Уникальная способность у человека: похоронить экономику, развалить международную коалицию, уничтожить государственное управление, деморализовать армию, а после этого — еще и оставить ее голодной», — комментирует документ Омелян, очевидно, высказываясь в адрес Владимира Зеленского.

Потом экс-министр задается вопросом, может ли быть, что главнокомандующий и он же президент Украины действует «по задании» другого государства.

«Кто не кормит свою армию, тот кормит вражескую. Ничего не поменялось», — резюмировал Омелян.