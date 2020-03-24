Загреб, , 19:32 — REGNUM В Хорватии 24 марта подтвержден еще 21 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших составляет 382 человека, 16 из которых уже выздоровели, сообщает агенство HINA.

Министр здравоохранения Вили Берош заявил на пресс-конференции, что за последние 24 часа число новых пациентов увеличилось на 67, что, как он добавил, находится в ожидаемых пределах.

Он подчеркнул, что все меры, принятые в Хорватии, основаны на профессиональных стандартах.

Берош также охарактеризовал как обнадеживающую эпидемиологическую картину в Италии, где число больных и мертвых за последние три дня сокращалось.