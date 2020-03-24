Киев, , 19:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 марта, принял новоназначенного посла Китая в Киеве Фань Сяньжуна, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Основой темой беседы стало противодействие распространению коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением вируса.

Он подчеркнул заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этим заболеванием и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Также Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла, после чего обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить дополнительную помощь.

Президент отметил, что Украине необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

ИА REGNUM напоминает, что 23 марта на Украину был доставлен груз из Китая — два вида тестов для диагностики короновируса (в т.ч. 250 тыс. экспресс-тестов). медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и «другие медицинские средства». Власти страны заявляли, что это первая партия помощи от Китая, следующую партию должны доставить уже на это неделе.