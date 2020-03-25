Тегеран, , 07:58 — REGNUM 24 марта посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни отметил необходимость укрепления дружественных связей между двумя народами Ирана и Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании по случаю Дня независимости Пакистана Хоссейни поздравил народ Пакистана с национальным праздником и объявил: «Исламская Республика Иран всегда поддерживала независимость Пакистана и его народа ещё с самого начала и считает данное государство одной из важнейших исламских стран».

«Для успешной реализации совместных целей странам необходимо сплотиться, особенно в такие тяжелые дни, как сейчас», — подчеркнул Али Хоссейни в своём послании.

По словам посла, пакистанский народ всегда оказывал сопротивление проблемам и трудностям. Дипломат также поздравил пакистанцев с праздником Курбан-Байрам и призвал к укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах, представляющих взаимный интерес двух стран.