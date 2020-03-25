Тегеран, , 07:59 — REGNUM 24 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор по поводу вспышки коронавируса, также известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны выразили глубокое сочувствие двум нациям в связи с гибелью многих иранских и итальянских граждан, что было вызвано глобальной пандемией коронавируса. Кроме того, главы МИД выразили надежду на то, что в дальнейшем странам удастся в кратчайшие сроки при международном содействии ликвидировать вспышку опасного вируса.

Зариф подчеркнул, что с учётом упорства властей Соединенных Штатов в продолжении бесчеловечных, незаконных односторонних санкций против иранского народа необходимо прекратить соблюдение жестоких санкций США.

Ранее глава Управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 8 913 человек из общего числа 24 811 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, в то время как 1 934 человека умерли. За последние 24 часа от смертельного вируса погибли 122 человека.