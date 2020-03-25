Тегеран, , 07:49 — REGNUM 24 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что число госпитализированных и умерших от коронавируса людей в Иране сокращается, что свидетельствует о принятых важных мерах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом, Рухани отметил, что только 1/3 государственных служащих будут находиться в своих офисах посменно до 3 апреля.

Поблагодарив весь медицинский персонал страны за тяжелую работу, самоотверженность и самопожертвование в борьбе с коронавирусом и предотвращение смертей, а также — народ за то, что они прислушиваются к рекомендациям, президент сообщил, что, согласно статистике, большинство людей обращают внимание на эти рекомендации.

Рухани предложил отменить все собрания до 3 апреля. Президент также посоветовал отменить проведение похорон и свадебных приемов с участием большого числа людей и порекомендовал использовать услуги доставки с той целью, чтобы меньше людей выходило из своих домов, в связи с чем курьерские службы доставки будут бесплатно рекламироваться по телевидению.

Ранее глава Управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 8 913 человек, из общего числа 24 811 инфицированных коронавирусом, пережили смертельную болезнь, в то время как 1 934 человека умерли.