Тегеран, , 07:41 — REGNUM Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами заявил о готовности Ирана поделиться своим опытом и научными открытиями со странами мира в борьбе с коронавирусным заболеванием (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 марта.

Голами сделал эти замечания в ходе обсуждения вспышки коронавируса министрами науки государств-членов специального комитета ЮНЕСКО в режиме видеоконференции. Эти дискуссии проводились в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Министр проинформировал своих коллег о мерах, предпринимаемых иранскими университетами и исследовательскими центрами для борьбы с опасным заболеванием, которое в настоящее время во всем мире характеризуется как пандемия.

Отметив, что санитарное оборудование, включая различные виды дезинфицирующих средств и защитные маски для лица, в настоящее время производится некоторыми иранскими научно-техническими парками, Голами также подчеркнул, что все иранские университеты были закрыты одновременно с началом COVID-19 в Иране.

Министр сообщил, что в стране были разработаны средства электронного обучения для студентов во время эпидемии. «Иранские исследовательские центры сосредоточились на COVIC-19, чтобы как можно скорее предотвратить распространение вируса», — сказал Голами.