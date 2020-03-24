Тирана, , 17:59 — REGNUM Страны ЕС согласовали решение о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в сообщество. Об этом 24 марта сообщил еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи на своей странице в Twitter.

«Хочу с удовлетворением сообщить, что страны ЕС достигли политического соглашения о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Искренне поздравляю обе страны. Это также посылает ясный и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС», — процитировало пост Варгейи ТАСС.

Напомним, что Албания и Северная Македония рассчитывали начать переговоры о присоединении к ЕС осенью 2019 года. Тем не менее, после того как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Евросоюз должен сосредоточиться на внутренних реформах и пересмотреть порядок приема новых членов, решение о начале переговоров двумя балканскими странами было перенесено до разработки новой стратегии расширения.

В соответствии с новой стратегией, ЕС имеет право остановить или прекратить переговоры в зависимости от выполнения страной-кандидатом условий для приема в сообщество.

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