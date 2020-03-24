Бишкек, , 17:55 — REGNUM Из-за введения в столице и некоторых регионах Киргизии режима чрезвычайного положения и комендантского часа правительство назначило трех комендантов — Алмаза Орозалиева, Малика Нурдинова и Жениша Джоробекова, передает пресс-служба правительства.

Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев занял пост коменданта города Бишкека, начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов — пост коменданта города Оша, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области, а начальник службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Жениш Джоробеков — на пост коменданта города Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о введении на территории городов Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области чрезвычайного положения на период с 25 марта до 15 апреля 2020 года.

Поводом для этого стало выявление на территории Киргизии 42 граждан, заразившихся COVID-19, а также госпитализация еще 96 киргизстанцев с подозрением на коронавирусную инфекцию.