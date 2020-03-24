Иерусалим, , 17:50 — REGNUM Пути выхода из вызванного пандемией кризиса обсудили 24 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили 24 марта в пресс-службе главы правительства Израиля.

Уточняется, что Нетаньяху и Меркель провели «подробную беседу», в ходе которой состоялся обмен предложениями по выходу из кризиса, вызванного COVID-19.

В частности, обсуждалась экономическая сторона вопроса, в том числе снабжение медицинским оборудованием. Участники обсуждения договорились «поддерживать постоянный контакт» на уровне специалистов из Германии и Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Израиле достигло 1656, почти полсотни человек находятся в тяжёлом состоянии.

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