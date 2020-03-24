Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 17:43 — REGNUM Колонна турецких военных подорвалась на мине на территории сирийской провинции Идлиб, сообщает 24 марта агентство Al-Masdar.
По информации агентства, подрыв произошел в районе селения Суфахан. О раненых или погибших информации нет.
Официальных подтверждений этого сообщения пока не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие военные напрямую участвовали в боях против сирийской армии на стороне боевиков-джихадистов.
После объявления перемирия практически ежедневно поступали сообщения о передвижении турецкой военной техники по территории, оставшейся под контролем террористов.
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