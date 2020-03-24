Брюссель, , 17:33 — REGNUM Решение о начале переговоров по вступлению Северной Македонии и Албании в Европейский союз принято, написал 24 марта европейский комиссар по расширению Оливер Варгейи в Twitter.

Он указал, что члены ЕС «достигли политического соглашения о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией». От лица всего союза он поздравил кандидатов на вступление в ЕС.

Варгейи «Это также посылает ясный и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вступление Северной Македонии и Албании в ЕС с 2019 года блокировали три страны. До сих пор было известно, что две из этих трёх стран больше не настаивают на своей позиции.

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