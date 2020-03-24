Минск, , 17:16 — REGNUM Предстоящий визит Александра Лукашенко в Ригу был обсуждён 24 марта по телефону белорусским лидером с латвийским коллегой. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесен на более поздние сроки. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием», — сказано в официальном сообщении.

Латвийский президент Эгилс Левитс обсудил с белорусским коллегой «основные аспекты двустороннего сотрудничества — главным образом торгово-экономического». Среди таковых были заявлены вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов и производственной кооперации, а также перемещения людей в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в 2019 году власти Латвии анонсировали визит Александра Лукашенко в Ригу. До «Разворота на Запад» официального Минска между соседними постсоветскими республиками ощущалась напряжённость.

Латвийские власти поддерживали национал-радикалов из Белоруссии, открыто заявлявших о необходимости свержения Лукашенко и разрыва союзнических отношений с Россией. После анонса официального визита латвийские и белорусские националисты потребовали не способствовать легитимации «последнего диктатора Европы», долгое время бывшего невъездным в ЕС.

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Латвия до сих пор применяет санкции к официальному Минску. Прибалтийская республика входит в 20-ку внешнеторговых партнёров Белоруссии, взаимный товарооборот приближается к $0,5 млрд.