Москва, , 17:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский согласен с жесткими требованиями по соблюдению карантина по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«В ЛДПР согласны: наказание должно быть суровее, так как именно карантин — это залог успешной борьбы с инфекцией, а его нарушители подвергают угрозе жизнь окружающих. Так, например, врач в Ставрополье скрыла, что была в Испании, вышла на работу и заразила 11 человек!» — указал Жириновский.

Ранее он обещал поправку, расширяющую полномочия главного санитарного врача.

«Чтобы он имел право наказывать тех, кто нарушает режим карантина. Это может быть административный арест, 5 суток, 10, 15, 20. Не хочешь в хорошей больнице (отбывать карантин), тогда в СИЗО. Надо дать право санитарному врачу обращаться в суд, а через 2 часа виновника уже отвезли в СИЗО», — говорит Жириновский.

Госдума 31 марта может принять в первом чтении поправки, предполагающие ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

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