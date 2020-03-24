Минск, , 17:02 — REGNUM В министерстве обороны Белоруссии 23 марта состоялась встреча его главы генерал-майора Виктора Хренина с временной поверенной в делах США в Белоруссии Дженифер Мур. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также обсудили перспективы развития военных контактов», — сказано в кратком официальном сообщении.

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Напомним, что 14 февраля в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности белорусский министр иностранных дел Владимир Макей и заместитель госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер обсудили темы «международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», сообщал МИД Белоруссии.

До этого, 1 февраля в Минске состоялись переговоры на тему стратегического сотрудничества США и Белоруссии: глава Госдепа Майкл Помпео и Александр Лукашенко, помимо прочего, обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности на территории Евразии.

До этого, 3 декабря 2019 года в Минске состоялась встреча представителей министерств обороны Белоруссии и США. Пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила: «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере».

До этого, 29 ноября замгенсека НАТО Мирча Джоанэ провёл переговоры с постоянным представителем Белоруссии при ООН Александром Михневичем. Ещё ранее, 27 ноября в Минске замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко провёл переговоры с временным поверенным в делах США в Белоруссии Дженнифер Мур. Незадолго до этого, 21−22 ноября в Вашингтоне Кравченко провёл переговоры со специалистами по «сдерживанию России».

Отметим, что по итогам февральских переговоров МИД Белоруссии заявил о взаимном с США восстановлении дипломатических представительств на уровне посольств. Одновременно официальный Минск усилил сотрудничество со странами НАТО — вплоть до совместных тренировок спецназа на белорусской территории, а также войск ВВС и ПВО.

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В мартовском докладе Госдепа США о соблюдении прав человека за 2019 год сказано: «Белоруссия остаётся авторитарным государством». Обслуживающая правительство США организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире-2020», причислив Белоруссию к «несвободным странам». Финансируемая США прозападная оппозиция в Белоруссии называет Александра Лукашенко «марионеткой Кремля», а постсоветскую республику — вассалом России.

США не считают Белоруссию страной с рыночной экономикой. МИД Белоруссии добивается признания такого статуса, что важно при задекларированной цели вступления Белоруссии в ВТО. Ряд чиновников, военных и коммерческих структур Белоруссии находятся под санкциями США.

Подробнее об этом в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии