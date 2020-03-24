Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел больницу в московском поселке Коммунарка, которая предназначена для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 24 марта. сообщает пресс-служба Кремля.

Главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко показал главе государства медицинское учреждение.

Путин поблагодарил Проценко за то, как организована работы в его медицинском учреждении.

«Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу», — сказал Владимир Путин.

Также в ходе разговора Проценко отметил, что сейчас описано два сценария распространения коронавирусной инфекции — «азиатский» и «итальянский». «Азиатский сценарий» — это когда происходит определенный всплеск эпидемии, который удается купировать. «Итальянский» — это все более нарастающее число заболевших.

Проценко подчеркнул, что в данной ситуации лучше готовится к худшему — «итальянскому» сценарию.

«Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется (прекратится) в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — заявил Проценко.