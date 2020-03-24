Приштина, , 22:11 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи вечером 23 марта заявил, что постановление правительства о введении ограничений на свободу передвижения граждан противоречит Конституции самопровозглашенной республики, и призвал граждан саботировать это решение. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Это решение противоречит конституции, граждане не обязаны соблюдать антиконституционные постановления. Ни полиция, ни силы безопасности не должны соблюдать данное постановление, потому что так они и сами совершат уголовное преступление», — заявил Тачи.

По словам Тачи, введение ограничения свободы передвижения возможно только после введения режима чрезвычайного положения (с инициативой о введении которого Тачи выступил ещё неделю назад, против чего решительно выступил премьер-министр Косово Альбин Курти).

Напомним, правительство Косово ввело ограничение на свободу передвижения граждан для предотвращения распространения коронавируса. За последние сутки число выявленных случаев заболевания увеличилось более чем в полтора раза.

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