Берн, , 16:47 — REGNUM Ослабления санкционного давления на страны, наиболее пострадавшие от вируса COVID-19, требует текущая ситуация, сообщила в опубликованном 24 марта заявлении верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По словам Бачелет, санкции нужно ослабить в отношении Ирана, Кубы, Венесуэлы, Северной Кореи и Зимбабве.

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Напомним, Иран находится на пятом месте в мире по числу заражённых новым коронавирусом: инфицированы почти 25 тысяч человек, умерли около двух тысяч. В Венесуэле заражены более восьми десятков человек, на Кубе — 40.

Что касается Северной Кореи, она не предоставляет данных относительно пандемии, данные по Зимбабве пока такие: трое заражённых, один умер.

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