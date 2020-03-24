Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Россия через предложенные изменения в Конституцию может показать постсоветским странам пример нового, более «аккуратного» отношения к либеральным ценностям. Такое мнение высказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь идет об отказе от гегемонии международного права над национальным. В целом, на взгляд Межевича, уместно было бы обратиться к опыту изменения конституций балтийских соседей России — Эстонии, Латвии и Литвы, которые меняли свои основные законы, чтобы вступить в Евросоюз.

«Конституция, которая была принята в РФ в 1993 году, должна была показать радикальный разрыв с предшествующими советскими конституциями. И в этом смысле задача оказалась реализованной. В какой степени это отвечает современным реальностям? Является ли этот срок — 27 лет — достаточным для переосмысления нескольких позиций, как это сделали наши европейские соседи, в частности, государства Эстония, Латвия и Литва? Думается, что да. Время пришло, и сам факт внесения изменений вполне оправдан», — сказал Межевич.

Кроме того, по его мнению, внимательный взгляд на конституции стран Балтии показывает, что постоянное подчеркивание примата международного права и международных норм и обязательств не всегда позитивно сказывается на социальном, экономическом и политическом развитии соответствующих государств.

«В этом смысле мы, наверное, будем начинать некую новую тенденцию, когда постсоветские страны будут более бдительно и аккуратно относиться к так называемым либеральным ценностям, которые давно уже не только не являются ценностями, но и фактически оспариваются текущим кризисом», — убежден Межевич.

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