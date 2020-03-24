Йошкар-Ола, , 16:37 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой. Поводом стал инцидент с похищением ребёнка из Перинатального центра в Йошкар-Оле.

Кроме того, главный врач медицинского учреждения освобожден от занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку похитили днём 23 марта. По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), которые в дальнейшем объединили в одно производство. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы. На поиски ребёнка вышли почти 100 человек — сотрудники следственного управления СКР по республике, полицейские и поисковики.

В ночь на 24 марта появилась информация, что ребёнок найден. Утром информацию о том, что ребёнок найден, подтвердили в правоохранительных органах. Новорожденная девочка была найдена по месту жительства подозреваемой. Сейчас её жизни ничто не угрожает, девочка передана родителям.

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