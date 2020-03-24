Майдугури, Нигерия, , 16:31 — REGNUM Нападение на автоколонну с военнослужащими произошёл в нигерийском штате Борно, сообщает 24 марта Agence France-Presse.

В результате обстрела грузовиков из гранатомётов погибли около семи десятков военных, есть раненые. Атаку совершили, по данным местного минобороны, члены террористической группировки.

Напомним, Борно — один из штатов, где орудуют террористы группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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