Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 25 марта, в ходе заседания Совфед обсудит ситуацию с коронавирусом и примет законы, направленные на регулирование цен на лекарства, сообщает ИА REGNUM.

Совфед на заседании обсудит ряд законов, принятых Госдумой в оперативном порядке. Речь идет о законе, позволяющем правительству РФ «вручную» регулировать цены на лекарства и медицинские изделия в ряде случаев.

Также сенаторы обсудят закон, вводящий уголовную и административную ответственность за торговлю в интернете поддельными лекарствами и БАДами.

Кроме того, в рамках «правительственного часа» в Совфеде выступит глава Минобороны Сергей Шойгу. Он расскажет сенаторам о состоянии и направлении развития Вооруженных сил РФ.