Киев, , 16:21 — REGNUM Украина отправляет специальный поезд в Москву для эвакуации своих граждан, этим же поездом в Россию будут доставлены желающие покинуть страну россияне, сообщило 24 марта украинское информационное агентство УНИАН.

Издание ссылается на слова одного из участников организации «эвакуации», которая запланирована на ближайшую субботу, 28 марта.

«Из Киева прибудет в Москву специальный состав «Укрзализныци» для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину», — сказал источник.

Предполагается, что состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Официальных комментариев относительно этой инициативы в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что 19 марта пресс-служба российского посольства на Украине сообщила, что Россия планирует эвакуировать своих граждан из Украины из-за коронавируса. В заявлении уточнялось, что эвакуировать планируют тех граждан, у которых в настоящий момент нет возможности покинуть Украину в связи с введенным запретом на международное пассажирское сообщение.