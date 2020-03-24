Киев, , 16:12 — REGNUM Участие во внеочередном заседании Верховной рады — в случае проведения такового — точно примут более 200 народных депутатов от фракции «Слуга народа», сообщило 24 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в парламенте.

«Если кто-то будет иметь симптомы или будет себя плохо чувствовать — могут не приехать. Сейчас уже более 200 депутатов подтвердили участие в заседании», — сообщил источник.

Соответственно, в президентской фракции уверены, что парламенту на внеочередном заседании точно хватит голосов для принятия второго «антикоронавирусного» пакета законопроектов (нужно как минимум 226 голосов за).

«Мы же не единственная фракция. Рассчитываем на ответственность всех депутатов», — цитирует издание слова источника.

ИА REGNUM напоминает, что по кулуарной информации, внеочередное заседание Рады может состояться в четверг, 26 марта. Парламент должен как минимум утвердить изменения в госбюджет-2020, который сейчас переписывает правительство для борьбы с коронавирусом. Ранее сообщалось, что Рада также может утвердить на Украине режим чрезвычайного положения, однако накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в такой мере в настоящий момент нет необходимости.