Подгорица, , 16:11 — REGNUM Посольство России в Черногории призывает всех граждан РФ, которые не смогли улететь в Россию, срочно дать о себе знать сотрудникам посольства и следить за обновлениями на сайте.

«Настоятельно просим граждан, желающих вернуться из Черногории в Россию, срочно заполнить новую анкету посольства и направить ее по электронной почте anketamontenegro@yandex.com. Анкеты будут приниматься до 15:00 25 марта 2020 года (среда)», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что Черногория закрыла границы с 17 марта и авиасообщение с другими странами было прекращено.