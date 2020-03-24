Париж, , 15:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон создал исследовательский комитет в Елисейском дворце, передает BFM TV.

Глава государства создает в Елисейском дворце комитет по анализу и экспертизе исследований, объединяющий 12 экспертов и врачей, которые будут отвечать за консультирование правительства по программам и доктринам, касающимся лечения и тестов, связанных с коронавирусом.

«Именно благодаря науке и медицине мы победим вирус. Сегодня я собираю наших лучших исследователей для достижения прогресса в диагностике и лечении. Наши усилия полностью мобилизованы в борьбе с COVID-19», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Известно, что комитет будет работать при участии премьер-министра Эдуара Филиппа, министра здравоохранения Оливье Верана и министра исследований Фредерика Видала.

Комитет будет, в частности, следить за терапевтическими исследованиями, разрешенными во Франции, и испытаниями, проводимыми в отношении лечения за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции решили ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса.

Читайте также: Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса