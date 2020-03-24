Гонолулу, США, , 15:52 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа на Гавайях введут обязательный двухнедельный домашний карантин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Гонолулу.

По их словам, карантинные меры вступят в силу с 26 марта и будут распространяться как на местных жителей и резидентов острова, так и на иностранцев.

Известно, что все карантинные расходы будет нести прибывающий на Гавайи. За нарушение рекомендаций предусмотрен штраф в размере до $5 000 или тюремное заключение сроком до одного года.

В генеральном консульстве добавили, что, несмотря на распространение коронавируса, граждане Южной Кореи могут находиться на территории США в рамках безвизового режима до 90 дней.

Отмечается, что с 19 марта на острове Гуам также введен четырнадцатидневный карантин для всех иностранцев, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заражения, и не имеющих при себе документа о состоянии здоровья.