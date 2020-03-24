Киев, , 15:34 — REGNUM Депутатом Верховной рады Украины стала экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

«Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179… Итак, народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Светличную поддержали 77,55% проголосовавших.

Напомним, довыборы были назначены после того, как депутат Алексей Кучер, избранный от данного округа, стал главой администрации Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Михаил Кухар сравнил команду президента Украины Владимира Зеленского с соратниками председателя Временного правительства Александра Керенского, которые заявляли правильные вещи, но не могли обеспечить их выполнение на практике.

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