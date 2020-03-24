Токио, , 15:31 — REGNUM Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил отложить Олимпийские игры 2020 года в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в телефонной беседе, передаёт 24 марта телеканал NHK.

Отмечается, что участниками разговора стали также губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета Игр Ёсиро Мори. В повестку беседы включён вариант переноса мирового спортивного турнира из-за масштабов распространения нового заболевания COVID-19.

После телефонного разговора ожидается внеочередное заседание исполкома МОК по вопросу дальнейшей судьбы Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры в Токио должны открыться 24 июля, закрытие намечено на 9 августа.

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