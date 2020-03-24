Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума 31 марта может принять в первом чтении поправки, предполагающие ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Завтра, 25 марта, Совет Думы обсудит вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Изменения вносятся по итогам совещания спикера Госдумы Володина, главы профильного комитета Крашенинникова и экспертов правового управления Госдумы, на котором обсуждалась подготовка поправок в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ужесточение наказания проходит на фоне пандемии коронавируса в мире.

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