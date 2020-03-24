Новосибирск, , 15:03 — REGNUM Во всех субъектах Сибирского федерального округа введён режим повышенной готовности. По данным на 23 марта 2020 года, подтверждено 13 случаев заболевания, под наблюдением врачей находится более 9 тысяч человек, в том числе в стационарах — 232 человека. Такие цифры были озвучены сегодня, 24 марта, на совещании, которое провёл полномочный представитель президента России вСибири Сергей Меняйло.

Во время совещания принято решение создать координационный штаб при полпреде по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса на территории Сибирского федерального округа.

В его состав войдут руководители силовых структур, органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, представитель Министерства иностранных дел РФ в Новосибирске, руководители Федеральной антимонопольной службы и Государственной инспекции труда.

Задача штаба — выявление проблем и угроз, связанных с распространением коронавируса.