Ватикан, 26 марта 2020, 04:24 — REGNUM Жизнь всего цивилизованного человечества в одночасье изменилась с приходом короновируса. Как отреагируют европейские церкви на короновирусную угрозу и какие варианты религиозной жизни по новому просматриваются уже сегодня, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Итальянская католическая церковь еще 12 марта показала, как пример жесткого реагирования на вирусный карантин, так и реакцию на него. Кардинал-викарий Римской епархии Анджело Де Донатис распорядился закрыть все храмы на территории епархии на срок до 3 апреля. Реакция католиков была очень бурной, а 13 марта некоторые приходские храмы и миссионерские храмы были открыты для прихожан. Для убежденных католиков служение мессы является главным содержанием религиозной жизни и отделить ее от повседневности не представляется возможным.
Так думают не только в Италии, но и повсюду, где сильны католические традиции, например, в Польше. А по мнению представителя РПЦ при международных европейских организациях архимандрита Филиппа угроза лишиться возможности совершать литургию — опаснее коронавируса. Так или иначе, Церковь уже давно является неотъемлемой частью жизни национальных государств, а похоже. именно национальные государства выйдут победителями из наблюдаемого обрушения глобализации.
Читайте статью Станислава Стремидловского «Коронавирус ставит вопрос: зачем нужна Церковь?».