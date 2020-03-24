Вена, , 15:00 — REGNUM Граждане России Виктор Бут и Константин Ярошенко, которые отбывают сроки в тюрьмах Соединённых Штатов, возможно, будут освобождены. Надежду на это выразили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.

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В дипмисии напомнили, что в настоящее время власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключённых домой.

https://twitter.com/RF_OSCE/status/1242134113273995264

«Надеемся, что это будет способствовать освобождению Бута, Ярошенко и других россиян, неправедно удерживаемых американской «фемидой», — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, ведущего подсчеты на основе официальной статистики, число умерших от заболевания COVID-19 в Соединённых Штатах достигло 573 человек. При этом общее число заражённых коронавирусом нового типа в стране превысило 41,5 тыс. человек. Наиболее пострадавшим от эпидемии оказался город Нью-Йорк.

Напомним, гражданин России Константин Ярошенко в 2010 году был похищен на территории Либерии и вывезен в США. В 2011 году американский суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 20 лет за контрабанду наркотиков.

Гражданин РФ Виктор Бут был задержан 6 марта 2008 года согласно ордеру, выданному таиландским судом по запросу США. В Соединённых Штатах ему предъявили обвинения в терроризме по четырём пунктам. По данным американских властей, Бут планировал осуществить многомиллионные поставки оружия для колумбийской террористической группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США считается террористической. В апреле 2012 года он был приговорён к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.